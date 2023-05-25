"Була б надзвичайною корисною": в ГУР оцінили ймовірність створення буферної зони в РФ (відео)

Події на Бєлгородщині показують, що путінський режим не цінує не тільки життя своїх військових, але й нехтує своїми громадянами, тому буферна зона на території РФ допоможе, і українцям, і росіянам.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, назвав "хорошою ідеєю" створення на території Росії демілітаризованої зони, яка б забезпечила Україні безпеку. Свою думку він висловив 25 травня в етері телемарафону "Єдині новини".

Така ініціатива буде позитивною для українського прикордоння. Цивільні громадяни отримають відчуття реальної безпеки у разі створення відповідної буферної зони.

"Була б надзвичайною корисною", — зазначив представник ГУР.

Така зона безпеки допоможе, на думку Юсова, й звичайним громадянам Росії, які живуть поблизу кордону та опинилися заручниками ситуації. За його словами, події на Бєлгородщині показують, що путінський режим не цінує не тільки життя своїх військових, але й нехтує звичайними росіянами. Юсов нагадав, що у Бєлгродській області удари авіації РФ та артилерії завдавалися вже по будинках цивільних росіян.

"Путінська армія нищила і била по своїх", – додав він.

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Бої в Бєлгородській області

Російські добровольці, які підтримують Україну у війні з Росією, 22 травня заявили, що звільнили село Козинка Грайворонського району, яке розташовне на території Бєлгородської області РФ. Вони також змогли зайти до адміністративного центру району — міста Грайворон.

Міністерство оборони Росії та силові структури відреагували на подію. У воєнному відомстві заявили, що силовики з різних підрозділів РФ "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.

Нагадаємо, 25 травня у ГУР натякнули на масштабні рейди російських добровольців, які готові боротися з режимом Володимира Путіна, по всій Росії. За словами представника розвідки Андрія Юсова, події у Бєлгородській області демонструють хиткість режиму Володимира Путіна. Географія "вилазок" найближчим часом розшириться. Озброєні люди, які готові захистити свою країну від продовження війни, мають підтримку в Росії, навіть серед місцевих жителів.