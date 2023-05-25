ЄС заблокував активи Центробанку РФ на суму понад 200 млрд євро, — Bloomberg

За інформацією видання, Євросоюз прагне, щоб Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Як краще застосувати з цією метою деякі з заблокованих активів РФ, лідери ЄС будуть обговорювати вже в червні.

Європейський союз заблокував активи російського Центрального банку на суму понад 200 мільярдів євро, а також заморозив близько 24,1 млрд євро російських приватних активів з того часу, як Росія вторглася до України. Про це 25 травня повідомляє видання Bloomberg.

Представники країн ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після введення 10-го пакету санкцій, які змусили банки розголошувати інформацію про розмір своїх активів.

Також видання передає, що ЄС заморозив 24,1 мільярди євро російських приватних активів, які належать фізичним та юридичним особам, котрі потрапили під санкції. У цих списках перебуває близько 1500 осіб, серед яких багато мільярдерів з РФ.

"ЄС прагне, щоб Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Тому й вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів для цієї мети", — зазначив представник Європейської комісії Крістіан Віганд.

Як ЄС планує відшкодувати збитки, завдані Україні?

ЄС та країни-союзники неодноразово заявляли, що Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила Україні. Цей принцип нещодавно було підтверджено на саміті Великої сімки в Японії.

Держави-члени вивчають способи використання деяких активів, щоб зробити свій внесок у майбутнє відновлення України. Один з варіантів — інвестувати активи Центрального банку та інші російські державні активи, а виручені кошти використовувати для України.

За словами Віганда, зараз Європейська комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, щоб "просунути вперед обговорення" варіантів використання заморожених активів Центрального банку. Питання обговорюватиметься з міжнародними союзниками на наступній зустрічі лідерів ЄС, яка запланована на червень.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що в ЄС почалися дискусії з приводу передавання Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках.

Також нагадаємо, що на початку травня голова Фонду державного майна Рустем Умеров заявив, що Україна до кінця 2023 року планує запустити процес приватизації конфіскованих російських активів.