"Невдало працює російська ППО": в окупованому Бердянську пролунали вибухи (фото, відео)

У місцевих пабліках повідомляють, що чули у Бердянську щонайменше 5 гучних вибухів, а міській ВА повідомили, що завдяки дуже влучній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С300.

У окупованому місті Бердянськ Запорізької області приблизно о 23-ї годині вечора 25 травня пролунали вибухи. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

"Дуже гучно! Невдало працює російська ППО", — йдеться в повідомленні.

В місцевих пабліках також інформують, що пролунало щонайменше 5 вибухів.

"У "лєгєндарного Пе Ве О" в Бердянську мінімум 5 пропущених", — пишуть адміни телеграм-каналу "Бердянськ в окупації".

Повідомляється, що вибухало в районі "колонії". Місцеві жителі розповідають, що "прильоти" були в районі одного із заводів.

"Завдяки дуже влучній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С300. Лишився ще один крок до звільнення Бердянська", – повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, що 25 травня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області пролунали вибухи у районі аеродрому.

Раніше повідомлялося, що 24 травня російські окупанти влаштували провокацію — вони обстріляли місто Токмак на Запоріжжі, щоб звинуватити ЗСУ. Втім, провокація не вдалася, оскільки місцеві жителі виявили уламок ракети з написом "За братву и за победу".