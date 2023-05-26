Стріляє на 50 км: уже влітку Україна отримає шведські САУ Archer, — Міноборони

У відомстві зазначили, що українські військові також завершують підготовку на сучасних броньованих шведських машинах CV90.

Швеція направить Україні самохідні артилерійські установки Archer вже влітку 2023 року. Також в Україну повернуться військові, навчені працювати із такими системами. Про це заявили у Міністерстві оборони.

"САУ "Archer" разом із навченими екіпажами артилеристів прибудуть до України протягом літа 2023 року", — сказано в повідомленні.

Також у міністерстві повідомили, що українські військові завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV90.

"Функціонують різні типи тренінгових місій, у яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", — зазначили у відомстві.

Що таке САУ Archer

Шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка. Головною особливістю є повна автоматизація процесу заряджання, через що зростає темп стрілянини. Крім того, розрахунок скорочується до 3-4 осіб. При дальності стрілянини понад 50 км забезпечує ефективну вогневу підтримку. В автоматичному режимі повний боєзапас 21 постріл може бути випущений за 2,5 хвилини.

Що таке бронемашини CV90

Шведська бойова машина піхоти. Всього випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшість з яких поставлена на експорт до інших країн.

Бронемшаїна CV90 Фото: Wikipedia

Раніше повідомлялося, що Швеція готова навчати пілотів ЗСУ управляти Gripen. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон знову заявив, що його уряд не готовий до передачі бойових винищувачів JAS Gripen Україні, оскільки це може згубно вплинути на національну безпеку.

"Це можливість для України протестувати та отримати краще розуміння характеристик Gripen", — сказав Йонсон.

Також ЗМІ повідомляли, що у Великій Британії закінчується зброя для ЗСУ. Експерт із оборони Горвард Вілдон схиляється до версії, що британське Міністерство оборони хронічно рефінансується із держбюджету. Тому країна буде змушена все частіше відмовляти у допомозі ЗСУ для того, щоб забезпечити власну безпеку.