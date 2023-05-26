Бракує військ: відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута стане випробуванням для регулярної армії РФ, — NYT

За словами журналістів, Генштабу РФ доведеться знайти достатньо резервів, щоб заповнити пролом, що утворився. Самих "вагнерівців" можуть відправити до районів, що оточують Бахмут чи на південні окуповані території України.

Розтягнуті по всій лінії фронту російські регулярні війська повинні заповнити пролом, який залишають найманці ПВК "Вагнер", залишаючи Бахмут. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, дії "вагнерівців" у Бахмуті демонструють те, наскільки залежні ЗС РФ від ПВК, якими командує Євген Пригожин.

Як заявив військовий аналітик російського новинного сайту "Медуза" Дмитро Кузнець, тепер Генштабу РФ доведеться знайти достатньо резервів, щоб заповнити пролом, що утворився.

"Це, крім відображення українського наступу, для якого також знадобиться значна кількість резервів", — сказав Коваль.

Видання пише, що поки що невідомо, скільки саме найманців залишилося в Бахмуті на цей час. Для багатьох прихильників вторгнення РФ в Україну ПВК "Вагнер" із її жорсткістю стали взірцем, коли російську армію звинувачують у зайвій бюрократії.

За словами Кузнеца, "вагнерівців" можуть відправити до районів, що оточують Бахмут чи на південні окуповані території України, де очікується контрнаступ ЗСУ.

Він також зазначив, що, хоча російське військове керівництво, можливо, воліло б більше не покладатися на допомогу ПВК "Вагнер", відсутність у Москви достатньої кількості військ робить можливу передислокацію найманців в Україні "неминучим".

Нагадаємо, що 25 травня Пригожин оголосив про вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута. За словами "кухаря Путіна", кадровим військовослужбовцям РФ передадуть позиції, боєкомплект та сухі пайки. Вихід "вагнерівців" із Бахмута має бути здійснений до 1 червня.

Крім того, в Міноборони підтвердили перегрупування ПВК "Вагнер" у Бахмуті. ЗС РФ, як зазначила заступниця міністра Ганна Маляр, починають займати позиції у передмісті міста на Донбасі, замінюючи бійців Євгена Пригожина. ЗСУ продовжують контролювати ділянку в районі "Літак".

Ще повідомлялося, що майор Жорін назвав дві головні причини, чому "вагнерівці" давно мріють втекти з Бахмута. На думку екскомандира полку "Азов", у настанні бійці ПВК "Вагнер" проявили себе успішніше, ніж регулярні російські війська. У той самий час ЗС РФ у обороні діють більш системно.