Атакують і зазнають втрат: у Міноборони підтвердили перегрупування ПВК "Вагнер" у Бахмуті

ЗС РФ, як зазначила замміністра Ганна Маляр, починають займати позиції у передмісті міста на Донбасі, замінюючи бійців Євгена Пригожина. ЗСУ продовжують контролювати ділянку в районі "Літак".

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Епіцентром бойових дій залишається східна частина України і противник намагається наступати одразу з кількох напрямків. Про це у своєму Telegram-каналі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр 25 травня.

За її словами, активні бойові дії зараз відбуваються на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Куп'янському та на Бахмутському напрямках. На перших двох атаки були відбиті і наступальні дії противника виявилися безуспішними.

На Лиманському напрямку у російських окупантів невелика пауза, тому наступальних дій за останню добу не проводилося.

"На Куп'янському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, зазнає втрат. На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування флангами. Наразі ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони також зазначають, що у передмісті Бахмута противник замінив підрозділи ПВК "Вагнер" на регулярну армію РФ, а ось у самому місті все ще залишаються бійці приватного формування.

Збройні сили України продовжують тримати під своїм контролем околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що Євген Пригожин оголосив про вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута. За його словами, кадровим військовослужбовцям РФ передадуть позиції, боєкомплект та сухі пайки. Вихід "вагнерівців" із Бахмута має бути здійснений до 1 червня.

Спікер ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що "Вагнер" закінчується, а Пригожин, підрахувавши втрати, вирішив піти з Бахмута. За його словами, вони довго шукали привід, щоб залишити цей напрямок.