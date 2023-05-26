РФ перекине ядерну зброю в Білорусь: в ISW вказали на небезпеку для Лукашенка

Білоруська авіація нестиме ядерні боєголовки, але контроль над ними збереже Москва. Кремль використовує всі можливості для поглинання Білорусі, упевнені експерти Інституту вивчення війни.

Росія та Білорусь підписали угоду про підготовку до розміщення на території останньої тактичної ядерної зброї (ТЯЗ). Фактична передача ядерного арсеналу Мінську малоймовірна, зазначають аналітики Інституту вивчення війни у доповіді від 25 травня.

Передача Білорусі ТЯЗ означатиме явну ескалацію ситуації з боку Росії. Білоруські літаки матимуть змогу нести ядерні боєголовки, але Москва продовжить контролювати ядерні запаси.

"РФ розгорне ТЯЗ в Білорусі до 1 липня. Ймовірно, це відновить стомлюючі інформаційні операції щодо потенційної ядерної ескалації через війну в Україні. Росія вже давно має ядерну зброю, здатну вразити будь-яку мету. Залишається вкрай малоймовірним варіант застосування Путіним ядерної зброї в Україні або де не будь ще", — зазначили експерти.

Розміщення російського ТЯЗ вимагатиме від Білорусі створення значної військової інфраструктури та наявності російського командування для контролю за підрозділами білоруських збройних сил.

"Кремль, ймовірно, використовуватиме ці вимоги для подальшої інтеграції Білорусі у сферу безпеки Росії", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 25 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відповідальність за збереження ядерної зброї РФ. Диктатор обіцяв, що диверсанти не переймуться до його країни.

У Мінську 25 травня зустрічалися глави Міноборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу та Віктор Хренін. Міністри підписали угоду про розміщення у Білорусі нестратегічної ядерної зброї.

Також Лукашенко розповідав про готовність до перевороту у Білорусі. За його даними, спецслужби поіменно знають усіх організаторів заворушень.