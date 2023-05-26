Іран може постачати Росії дрони-камікадзе Shahed через Каспійське море, – CNN (фото)

Аналітики відстежили судна, які поводяться підозріло. Більшість таких кораблів, які можуть перевозити дрони-камікадзе, ходить під прапорами РФ чи Ірану.

Каспійське море, швидше за все, є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Російської Федерації дронів Shahed та іншої підтримки. Про це йдеться у матеріалі CNN, опублікованому 26 травня.

Дані про рух кораблів свідчать, що вантажні судна на Каспії дедалі частіше вимикають транспондери (автоматичну ідентифікаційну систему, яку прийнято тримати увімкненою). Це наштовхнуло експертів на припущення, що вони мають причини щось приховувати.

Так, за інформацією Lloyd's List Intelligence, з вересня у Каспійському морі значно побільшало кораблів, які приховують дані про свій рух. Це переважно судна під російськими та іранськими прапорами, серед яких чимало кораблів, придатних для транспортування вантажів військового призначення.

Найчастіше судна на Каспії вимикають транспондери поблизу іранських портів Амірабад та Анзалі, а також на російській Волзі та біля порту Астрахані.

За допомогою даних з MarineTraffic, CNN відстежили шість російських і два іранські кораблі, які, за припущеннями аналітиків, поводяться підозріло. Було помічено певні закономірності – судна проходили з іранських портів в Астрахань, але там офіційно не входили до порту.

Підозріло, якщо судно просто вирушає з одного порту і повертається, не заходячи до іншого порту. У такому разі, ймовірно, судно переправляє вантаж на інший корабель, а не в порт, зазначає видання.

Крім того, деякі кораблі вимикали передачу даних на підході до Амірабаду та Астрахані, або ж загалом довго рухалися з вимкненими транспондерами.

CNN також проаналізували дані Flightradar24 і дізналися, що з травня минулого року по березень поточного року іранські вантажні літаки здійснили до РФ не менше 85 рейсів.

На думку аналітиків, хоча частину безпілотників Shahed могли доставляти до РФ повітрям, морем це робити значно вигідніше, оскільки є можливість перевезти за один раз набагато більший вантаж.

Нагадаємо, 16 травня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія збирається закупити в Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed. Щобільше, із серпня Тегеран передав Москві понад 400 таких безпілотників.

У своєму звіті, опублікованому 14 травня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), дійшли висновку, що нещодавні удари по території України за допомогою безпілотників і ракет проводяться в рамках нової російської повітряної компанії, яка має на меті зірвати контрнаступ українських сил.