НАТО підвищить партнерський статус України, не пропонуючи швидкого членства: ЗМІ дізналися деталі

За словами джерел Euractiv, новий статус дозволить Україні скликати зустрічі, розширити обмін розвідданими та спільні навчання, а також прискорить перехід Києва до стандартів Альянсу.

Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни, яка страждає від війни, та її заявки на членство, хоча конкретна дорожня карта для вступу до Альянсу все ще залишається більш віддаленою перспективою, пише Euractiv.

Наразі обидві сторони зустрічаються у Комісії НАТО-Україна, яка керує спільною діяльністю та забезпечує майданчик для консультацій між учасниками Альянсу та Києвом з питань безпеки.

Натомість країни військово-політичного блоку прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення Ради Україна-НАТО, яке стане сигналом до покращення відносин.

За словами двох дипломатів НАТО, це буде перший крок у "зміцненні політичного партнерства" між Північноатлантичним альянсом та Києвом з того часу, як почалася війна та Україна подала заявку на членство.

Міністри закордонних справ країн НАТО мають зустрітися в Осло наступного тижня, де вони, як очікується, обговорять форму та строки створення нової ради та майбутнього членства, а також необхідність додаткової військової допомоги Україні, яка готується до літнього контрнаступу проти Росії.

Згідно з планом Україна буде повноправним членом за столом Ради Україна-НАТО, а не буде запрошена тільки для дискусій, як зараз.

Новий статус дозволить українцям скликати зустрічі та безпосередньо повідомляти оновлену інформацію про ситуацію на полі бою, сказали двоє людей, знайомих із ситуацією.

Також він може включати ширший обмін розвідувальними даними та консультації, спільні навчання, інвестиції в оборонну промисловість і роботу над оперативною сумісністю між ЗСУ та військовими країн-членів НАТО, що дасть Києву можливість швидше відповідати стандартам Альянсу.

За словами дипломатів, створення спільного формату з Києвом сприятиме формуванню України як майбутнього члена, що допоможе максимально наблизити її до стандартів НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли настане час.

Нагадаємо, на думку філософа та професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями, якою він поділився під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму 25 травня, Україна може стати повноправним членом НАТО після повернення під свій контроль Херсонській та Запорізької областей.

На цьому ж заході колишній постійний представник США при НАТО в період з 2013 по 2017 роки генерал Дуглас Лют запропонував Альянсу створити Раду Україна-НАТО, щоб надати Україні унікальні можливості співпраці.