Канцлер відмовився відповідати на уточнююче питання про можливу зміну влади в Росії, назвавши його спекулятивним. Востаннє Олаф Шольц спілкувався з Путіним у грудні 2022 року, а розмова була присвячена повномашстабній війні в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує провести телефонну розмову з лідером держави-агресора Володимиром Путіним і ще раз обговорити становище в Україні, передає Sky News.

В інтерв'ю журналістам федеральний канцлер заявив, що востаннє говорив із Путіним досить давно, але знову планує бесіду з кремлівським керівником.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зміни влади в РФ, Шольц сказав, що "не дасть і копійки за такі спекулятивні питання".

"Зрештою владі Москви та Києва доведеться укласти угоду", — додав він.

Востаннє Шольц розмовляв з Путіним 2 грудня минулого року, розмова тривала близько години, темою була війна в Україні та наслідки.

Президент РФ також закликав офіційний Берлін переглянути позицію в контексті розвитку подій в Україні. До грудневої розмови лідери двох країн розмовляли 13 вересня.

Нагадаємо, що у Путіна спрогнозували, скільки триватиме війна в Україні. Колишній президент РФ і головний соратник нинішнього голови Кремля Дмитро Медведєв заявив, що бойові дії можуть тривати десятиліттями і чергуватись з перемир'ями, якщо нинішнє київське керівництво збережеться.

Також повідомлялося, що після перемоги у війні Україна стане членом ЄС. Канцлер Німеччини переконаний, що Росія не повинна і не виграє цю війну.