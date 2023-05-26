Новий сезон боїв: погода на півдні значно покращилася, — WP (фото)

Українські військові кажуть, що зараз ґрунт достатньо висох, щоб по них без проблем їздили танки й інші транспортні засоби. Аналіз супутникових даних теж фіксує, що незвично дощові місяці весни позаду.

На південь України прийшла весна, незвично дощові березень і квітень минули. Про це повідомляє The Washington Post.

Із початку року погода була несприятливою для українського контрнаступу. Ймовірною метою для України буде проведення операцій на півдні України в бік Мелітополя. Зараз погода там повна "яскраво-жовтих полів зі врожаєм ріпаку". Розмови про наступ України точаться вже кілька місяців.

Президент Володимир Зеленський і військове командування заявляли, що чекають на надходження додаткової зброї та боєприпасів для початку операцій. Разом із тим про початок не оголошуватимуть, в ОП кажуть, що це не одноразова акція, яка почнеться за оголошенням.

Погана погода на полі битви означає просту річ — багнюку. Станом на 21 травня ситуація стала значно кращою. Супутник Copernicus Sentinel показав, що зараз землю покрила рослинність, а багнюка пішла.

Стан ґрунтів на півдні України Фото: Sentinel–2/ESA

Потеплішання дає переваги, включно з листям, яке може прикривати війська. Після вологого квітня, за даними дослідника університету Меріленду Інвала Беккера-Решефа, травень видається напрочуд сухим. У деяких районах навіть не виключають посуху. Найнижча вологість ґрунту фіксується в Херсонській і Запорізькій областях.

Також у виданні зазначають, що погода є важливим фактором для наступальних операцій, проте не вирішальним. Нині бійці ЗСУ в районі Оріхова кажуть, що ґрунт достатньо гарний, щоб по ньому міг їхати танк та інша техніка. 1-й танковий батальйон відпрацьовував наступальні маневри на танках Т-64.

Нагадаємо, 25 травня в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи, у військовій адміністрації кажуть про знищення ЗРК С-300.

Також 25 травня в Мелітополі пролунали вибухи у районі захопленого аеродрому. На місці події здіймався дим.