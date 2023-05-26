У Дніпрі в суботу оголосять день жалоби за загиблими від ракетного обстрілу лікарні

Внаслідок ракетного удару у ЗС РФ у місті більше тисячі вибитих вікон. Постраждали цивільні особи та свійські тварини.

У Дніпрі у суботу, 27 травня, місцева влада оголосить жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії по одній із лікарень. Про це у Telegram повідомив мер Борис Філатов.

Він зазначив, що росіян ракетним ударом знищили медичний заклад, де пацієнтам надавали психіатричну допомогу. Жодних військових об'єктів у цій локації не було, тому постріли загарбників були спрямовані саме по цивільній інфраструктурі. За його інформацією, дісталося і тваринам, які перебували у ветеринарній клініці поблизу.

"Постраждалих могло бути більше. Фактично, людей врятувало диво", – йдеться у дописі.

Мер повідомив подробиці й щодо руйнувань. Внаслідок ракетного удару у місті більше тисячі вибитих вікон. Пошкодження отримали амбулаторії та прилеглі житлові будинки, корпус стадіону і дитячі позашкільні заклади. Є ушкодження комунікацій та дахів, а також в низці торгових та інфраструктурних обʼєктів.

"Як збіговисько катів і мародерів воює з цивільним населенням, психічно хворими та свійськими тваринами", – зазначив він.

Ракетний удар по Дніпру 26 травня 2023 року

Російські війська 26 травня завдали ракетного удару по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удар по поліклініці на території міста було завдано за допомогою ракети і розповів про наслідки. За його інформацією, один українець загинув на місці від отриманих травм, а ще 15 — постраждали.

Спікера Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував атаку. Він зазначив, що російські окупанти могли вдарити по Дніпру за допомогою зенітних керованих ракет С-300 або С-400. За його словами, саме цим видом зброї найчастіше ЗС РФ атакують прифронтові міста і Дніпро не стало винятком.

Нагадаємо, росіяни 26 травня скинули авіаційну бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, місто у Донецькій області. За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок удару постраждала одна людина і було зруйновано кілька цивільних об'єктів.