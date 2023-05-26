Бій тривав 10 годин: під Авдіївкою попри хімічну атаку бійці Сил оборони розгромили ЗС РФ

Штурму українських позицій передував артобстріл, далі прикордонників і бійців ЗСУ ворог закидав з дронів боєприпасами з аерозолями дратівливої дії.

На Авдіївському напрямку українські прикордонники разом із бійцями ЗСУ дали бій російським окупантам. Ті пішли на штурм за підтримки танків та броньованої техніки, але Силам оборони вдалося відбити ворожу атаку. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Попри хімічну атаку бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку. Штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бій тривав близько 10 годин. За цей час українським оборонцям вдалося знищити 2 ворожі танки, БМП та БТР. Також ЗС РФ на Авдіївському напрямку зменшилися на 30 російських загарбників.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку російські окупанти невдало сходили на штурм "опорника" ДПСУ. Бій тривав недовго. Внаслідок штурму окупанти втратили двох своїх штурмовиків, ще трьох було тимчасово "виведено з ладу".

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники у Бахмуті перемолотили піхоту окупантів, які готувалися до штурму. Вони відпрацювали по них із міномета.