"Тепер не будуть стежити за ЗСУ": специ СБУ "вимкнули" 3 комплекси спостереження ЗС РФ (відео)

Російські окупанти використовували комплекси спостереження для цілодобового відстежування переміщення Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Російські окупанти "втратили очі" на кількох ділянках фронту. Завдяки успішній роботі кіберфахівців Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією СБУ, російські окупанти втратили три комплекси спостереження.

"Специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе вимкнули два комплекси "Гренадер" та один "Муром". Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням наших військових. Але тепер не будуть", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як дрони влучно атакують ворожі установки.

Нагадаємо, що українські спецпризначенці ліквідували вантажівки з піхотою та боєприпасами та вивели з ладу ворожий безпілотник. Серію ударів по окупантах із допомогою дронів-камікадзе провели фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

18 травня в СБУ повідомили виконання денної норми зі знищення ворожої техніки. Спецпризначенці Служби безпеки України за один день "демілітаризували" 11 одиниць військової техніки російських окупантів.