За даними Кремля, Путін запропонував підприємцям повернутися до практики "п'ятирічок" і попросив бізнес-об'єднання направити свої пропозиції щодо цього.

Володимир Путін закликав підприємців повернутися до практики "п'ятирічок" та висловив бажання отримати конкретні пропозиції від бізнес-об'єднань із цього питання. Президент РФ зазначив, що йому важлива "предметна робота" з боку бізнес-спільноти, а не просто заклики та заяви. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Пропоную сьогодні обговорити ще одну ініціативу — оголосити в Росії п'ятиріччя творчої підприємницької праці та наповнити її не якимись офіційними або квазіофіційними протокольними заходами, а саме конкретною, предметною роботою", — заявив Путін на зустрічі з членами "Ділової Росії".

Він наголосив на необхідності активної участі бізнесу в покращенні ділового та інвестиційного клімату. Він висловив думку, що важливо мати зворотний зв'язок із діловою спільнотою та брати до уваги реальні проблеми, щоб послідовно їх вирішувати.

Крім цього, глава держави вказав на кілька ключових напрямків роботи у рамках "п'ятиліття". Одним із них є підвищення ефективності та модернізація галузей економіки. Президент Російської Федерації наголосив на необхідності впровадження інновацій, сучасних технологій та покращення бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності країни на світовій арені.

Конкретних пропозицій Путін чекає від "Ділової Росії", Російського союзу промисловців та підприємців, "Опори Росії" та інших подібних організацій.

Нагадаємо, що у Путіна спрогнозували, скільки триватиме війна в Україні. Колишній президент РФ і головний соратник нинішнього глави Кремля Дмитро Медведєв заявив, що бойові дії можуть тривати десятиліттями і чергуватись з перемир'ями, якщо нинішнє київське керівництво збережеться.

Також повідомлялося, що після перемоги у війні Україна стане членом ЄС. Канцлер Німеччини переконаний, що Росія не повинна і не виграє цієї війни.