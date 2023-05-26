"Залишити було гріх": бійці ЗСУ добили танк ЗС РФ Т-90М "Прорив" під носом в окупантів (відео)

На одній з позицій російські окупанти залишили без нагляду сучасний танк Т-90М "Прорив", чим вдало скористалися українські аеророзвідники.

Російські окупанти втратили в Україні ще один сучасний танк Т-90М "Прорив". Техніку поблизу ворожих позицій помітили аеророзвідники спецпідрозділу К-2 54-ї ОМБр і успішно вписали його до переліку втрат техніки ЗС РФ у війні проти України. Відео знищення ворожого "супер"-танка українські захисники виклали в мережі.

Зазначається, що "Прорив" бійці аеророзвідки виявили на напрямку Соледар-Сіверськ.

"На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк – Т-90М. Залишати його в робочому стані – гріх. Було ухвалене рішення – знищити", – розповідають військові.

На оприлюднених кадрах видно, як бійці аеророзвідки 4 рази скидали вибухівку на танк. Вона щоразу влучала, але танк не вибухав. І лише за 4-м разом ворожа техніка була знищена.

Нагадаємо, що бійці СБУ за допомогою дронів-камікадзе вимкнули два комплекси спостереження ЗС РФ "Гренадер" та один "Муром". Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням наших військових.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ разом із прикордонниками 10 годин вели бій з російськими окупантами, які пішли на штурм з використанням хімічної зброї. Українським оборонцям вдалося знищити 2 ворожі танки, БМП та БТР.