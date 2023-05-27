За прикладом Німеччини: у NYT розповіли, як Україна може вступити до НАТО до закінчення війни

За словами журналістів, деякі європейські політики починають цікавитися західнонімецькою моделлю вступу до НАТО. Країна вступила до Альянсу 1955-го року, коли ще існувала НДР.

Сполучені Штати та Європа обговорюють, як гарантувати безпеку України після того, як бойові дії з Росією припиняться. Це може статися навіть у тому випадку, якщо повної перемоги не досягне жодна із сторін. У цьому випадку Україні може допомогти досвід західної Німеччини, яка вступила до НАТО 1955 року. Про це пише видання The New York Times.

Видання пише, що з наближенням щорічного саміту НАТО в липні члени Альянсу обговорюють, що вони можуть запропонувати президентові України Володимиру Зеленському, який хоче отримати більш конкретні гарантії безпеки для своєї країни.

Деякі європейські політики, як повідомляється, починають цікавитися західнонімецькою моделлю вступу до НАТО, щоб забезпечити безпеку України. Так, ФРН є прикладом того, що НАТО приймає країну зі "значними та невирішеними територіальними проблемами".

Як розповіла експерт із Росії та Німеччини Анджела Стент, коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, виник "заморожений конфлікт".

"І все ж таки вважалося дуже важливим закріпити Західну Німеччину в західному союзі, і тому ФРН приєдналася до нього. Росіяни скаржилися і говорили, що це дуже небезпечно, але безсилі запобігти", — сказала вона.

Видання пише, що Західна Німеччина приєднувалася до НАТО, вона не знаходилася в стані прямого військового конфлікту зі Східною Німеччиною. Україна побоюється, що припинення вогню затвердити контроль РФ над окупованими територіями.

Зараз, як пишуть журналісти, багато політиків на Заході вважають, що єдиною гарантією безпеки України є вступ до НАТО. Інші політики кажуть, що Альянс не може прийняти країну, яка перебуває у стані війни.

У матеріалі сказано, що поки що перед самітом країни НАТО готують середньостроковий план військової допомоги Україні, включаючи гарантовані постачання озброєнь та подальшу інтеграцію до НАТО. Але Зеленський хоче політичної обіцянки.

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що НАТО підвищить партнерський статус України, не пропонуючи швидкого членства. За словами джерел Euractiv, новий статус дозволить Україні скликати зустрічі, розширити обмін розвідданими та спільні навчання, а також прискорить перехід Києва до стандартів Альянсу.

Крім того, аналітик Едвард Стрінгер заявив, що союз НАТО змушує Україну воювати так, як би сам ніколи не воював. За його словами, якби Альянс воював із РФ, то спочатку спробував би виграти повітряну битву, а потім — і наземний бій.