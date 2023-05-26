Союз НАТО змушує Україну воювати так, як би сам ніколи не воював, — аналітик

За словами британського маршала авіації Едварда Стрінгера, якби Альянс воював із РФ, то спочатку спробував би виграти повітряну битву, а потім — і наземний бій.

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Військовий аналітик Едвард Стрінгер заявив, що без західної бойової авіації Україні доводиться діяти так, як Захід ніколи б не вів війну. Він привітав анонси постачання винищувачів F-16 Києву, про які на цьому тижні заявив президент США Джо Байден. Про це повідомляє Sky News.

За словами Байдена, Вашингтон допоможе у підготовці українських пілотів на літаках F-16, а країнам НАТО він запропонував розпочати вже постачати їх Києву.

Маршал авіації Королівських ВПС у відставці Едвард Стрінгер, який раніше очолював відділ розвитку об'єднаних сил у Міністерстві оборони, підтримав цей крок і заявив, що раніше західні країни змушували Україну вести війну таким чином, яким би самі ніколи не наважилися, якби йшлося про їхні власні збройних сил.

За його словами, у питанні про передачу F-16 є моральна складова.

"Якби НАТО билося з РФ, то спочатку спробувало б виграти повітряну битву, а потім за рахунок переваги в повітрі — і наземний бій", — пояснив експерт.

Він додав, що можливість придушити авіацію РФ не можна розглядати як нездійсненну мрію з огляду на слабкість російських ВПС.

Однак через стримане постачання західної техніки Україні доводиться вплутуватися в наземні бої.

"Ми обмежили і змусили Київ воювати так, як самі б не воювали і нести втрати, яких би самі не зазнавали", — заявив він.

Щоб досягти військової поразки РФ, потрібно переглянути таку позицію, вважає Стрінгер.

"Рішення по F-16 — крок у вірному напрямку. Можливо, ці літаки не поставлять своєчасно до весняного контрнаступу, але вже саме повідомлення про поставки позначиться на військових та політичних підрахунках Кремля", — сказав він, додавши, що F-16 — не панацея, а, швидше, тотем чеснішої боротьби.

Нагадаємо, що вилазка РДК у Білгородській області вказала на серйозні прорахунки в обороні РФ. Але військові дослідники не очікують, що нові заклики посилити оборону вздовж кордону РФ щось змінять.

Також повідомлялося, що за оцінками Кремля, війна в Україні затягнеться на десятиліття. У Путіна спрогнозували термін закінчення війни.