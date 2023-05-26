Союз НАТО заставляет Украину воевать так, как сам бы никогда не воевал, — аналитик

По словам британского маршала авиации Эдварда Стрингера, если бы Альянс воевал с РФ, то вначале попытался бы выиграть воздушное сражение, а затем — и наземный бой.

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Военный аналитик Эдвард Стрингер заявил, что без западной боевой авиации Украине приходится действовать так, как Запад бы никогда не вел войну. Он приветствовал анонсы поставок истребителей F-16 Киеву, о которых на текущей неделе заявил президент США Джо Байден заявил. Об этом сообщает Sky News.

По словам Байдена, Вашингтон поможет в подготовке украинских пилотов на самолетах F-16, а странам НАТО он предложил начать уже поставлять их Киеву.

Маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер, прежде возглавлявший отдел развития объединенных сил в Министерстве обороны, поддержал этот шаг и заявил, что прежде западные страны вынуждали Украину вести войну таким образом, каким бы сами никогда не решились, если бы речь шла об их собственных вооруженных силах.

По его словам в вопросе о передаче F-16 есть моральная составляющая.

"Если бы НАТО сражалось с РФ, то вначале попыталось бы выиграть воздушное сражение, а затем за счет превосходства в воздухе — и наземный бой", — пояснил эксперт.

Он добавил, что возможность подавить авиацию РФ нельзя рассматривать как несбыточную мечту, учитывая слабость российских ВВС.

Однако из-за сдержанных поставок западной техники Украине приходится ввязываться в наземные бои.

"Мы ограничили и вынудили Киев воевать так, как сами бы не воевали и нести потери, которых бы сами не несли", — заявил он.

Чтобы добиться военного поражения РФ, нужно пересмотреть такую позицию, считает Стрингер.

"Решение по F-16 — шаг в верном направлении. Возможно, эти самолеты не поставят своевременно к весеннему контрнаступлению, но уже само сообщение о поставках скажется на военных и политических подсчетах Кремля", — сказал он, добавив, что F-16 — не панацея, а, скорее, тотем более честной борьбы.

Напомним, что вылазка РДК в Белгородской области указала на серьезные просчеты в обороне РФ. Но военные исследователи не ожидают, что новые призывы усилить оборону вдоль границы РФ что-либо изменят.

Также сообщалось, что, по оценкам Кремля, война в Украине затянется на десятилетия. У Путина спрогнозировали сроки окончания войны.