"Необхідні для перемоги": Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, — Bild

За словами журналістів, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію передати Україні ракети Taurus, заявивши, що Берлін має підтримувати українців усіма дозволеними коштами.

Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus. Про це пише видання Bild із посиланням на прессекретаря Міноборони ФРН.

Повідомляється, що у міністерстві не надали жодних подробиць щодо того, скільки саме ракет попросив Київ у Берліна.

У матеріалі йдеться, що кілька днів тому представник партії ХДС та експерт з оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. Повідомляється, що близько 600 Taurus було закуплено для Бундесверу десять років тому. З них "близько 150" у робочому стані.

За словами німецьких журналістів, міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Він сказав, що Німеччина має підтримувати Україну всіма системами, допустимими за міжнародним правом і які потрібні для перемоги у війні з Росією.

Що таке ракети Taurus

Авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей. Є конкурентом крилатої ракети Storm Shadow спільної англо-французької розробки.

Також нагадаємо, що Фокус розібрався який внесок може зробити цю зброю в розгром російських військ, і які "подарунки" може зробити TAURUS окупантам. Якщо Збройні сили України отримають у розпорядження далекобійні ракети TAURUS KEPD 350, то українська армія зможе ефективно вражати ключові об'єкти росіян, включаючи мости, аеродроми, засоби ППО, бункери, командні пункти та місця скупчення живої сили та техніки.

Крім того, повідомлялося, що ексглава МЗС ФРН назвав наступ ЗСУ найбільшою битвою з часів Другої світової. Протистояння ризикує бути дуже масштабним, оскільки, як вважає екскерівник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, 30-40 тисяч людей з української сторони візьмуть участь у настанні ЗСУ.