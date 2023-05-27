Путін може атакувати Британію ракетами та підводними човнами: як тільки Україна відновить кордони, — експерт

Принижена Росія може загрожувати країнам НАТО і після закінчення війни в Україні.

Росія є "прямою загрозою" Великобританії і мститиме, якщо зазнає поразки в Україні, заявив голова Королівських повітряних сил головний маршал авіації 55-річний Майк Вігстон. Про це повідомляє The Telegraph.

Він вважає, що російські війська є загрозою для його країни, і агресія Кремля вийде на новий виток, навіть якщо президента РФ Володимира Путіна усунуть.

Вігстон вважає, що Росія, зазнавши шкоди, мститиме, діятиме з більшою жорстокістю за допомогою засобів, якими можна атакувати Великобританію в повітрі, ракетами та під водою, як тільки Україна відновить свої кордони.

За словами журналістів, така заява — перше визнання західного військового командування, що принижена Росія може загрожувати країнам НАТО після закінчення війни в Україні.

"Коли війна в Україні завершиться, і Україна відновить свої кордони, як це й має бути, ми отримаємо поранену, мстиву і запеклу Росію, яка має засоби, щоб завдати шкоди: повітряні атаки, ракетні обстріли або атаки за допомогою підводних човнів", — Заявив він.

За Путіним збудовано цілу ієрархію. І навіть якщо він зникне зі сцени, є безліч інших, які могли б його замінити і не менш жорстоких і мстивих стосовно своїх власних людей та сусідніх країн.

Росія готова вести жорстоку війну заради російського історичного ревізіонізму, вважає британський маршал.

У Генштабі ЗСУ розповіли про подробиці російського терору 26 травня : по Дніпру випустили 7 ракет С-300/С-400, а до лікарні потрапила балістична "Іскандер".

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, тепло на півдні України сприяє початку нової фази активних бойових зіткнень.