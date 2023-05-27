Відмова від ЄС та НАТО, російська мова як державна: у РФ назвали умови виведення військ

Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін вимагає від Києва нейтрального позаблокового статусу та визнання "нових територіальних реалій", які нібито склалися як результат "реалізації права народів на самовизначення".

Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін назвав зміну політичного курсу у бік від ЄС та НАТО, визнання окупованих територій російськими та закріплення російської мови в законодавстві України як державної новими умовами припинення війни. Про це повідомляє ТАРС.

"Ми переконані, що врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та постачання західного озброєння", — заявив російський дипломат.

Нейтральний позаблоковий статус — ще одна передумова для досягнення "справедливого та міцного миру", на думку Галузіна.

До того ж Україна має визнати "нові територіальні реалії", які нібито склалися як результат "реалізації права народів на самовизначення".

Крім того, що російська мова не має статусу державної, представник МЗС РФ також вважає, що в Україні є проблеми щодо свободи віросповідання.

Нагадаємо, що в ЄС виступили проти ведення переговорів між РФ та Україною на рівних умовах. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив свою думку.

Також повідомлялося, що за словами білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка, РФ була готова на невигідну угоду з Україною.

У Китаї заявили, що панацеї для завершення війни в Україні не існує. Під час поїздки до Києва представник КНР із питань Євразії Лі Хуей заявив, що Пекін готовий створити умови для припинення конфлікту.