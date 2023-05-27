У Сватовому 20 окупантів втекли з частини, викравши автомобіль КамАЗ, — Генштаб

Українське військове командування зазначає, що останнім часом у лавах окупаційних військ РФ почастішали випадки невиконання наказу та дезертирства.

Російські військовослужбовці з-поміж колишніх ув'язнених втекли з окупованого Сватового, Луганської області. Як повідомила 27 травня пресслужба Генштабу ЗСУ, близько 20 російських солдатів, які прибули для посилення гарнізону в районі Сватового, викрали автомобіль КамАЗ та поїхали у невідомому напрямку.

"25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку", — йдеться у повідомленні.

На цей час місце перебування втікачів не встановлено, тому пошуки дезертирів продовжуються.

У Генштабі також зазначили, що у лавах російської армії почастішали випадки невиконання наказів командирова та втечі з позицій.

"У російських окупаційних військах все частіше трапляються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства", — написала пресслужба.

Раніше повідомлялося, що в районі Волновахи Донецької області щонайменше 30 окупантів кинули позиції та втекли. За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, дезертирів побачили на півночі Маріупольського району, але куди саме вони попрямували невідомо.

Видання Yahoo News 30 березня повідомило, що влітку 2022 року група українських волонтерів була близькою до того, щоб переконати трьох російських льотчиків дезертирувати на своїх бойових літаках в обмін на 1 мільйон доларів кожному. Автори матеріалу зазначили, що під час листування з українцями льотчики майже погодилися на такий крок.