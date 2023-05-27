Кремль знову за допомогою Заходу схиляє Україну до територіальних поступок, — ISW

Кремль хоче зупинити постачання озброєнь перед контрнаступом України. Але заморожений конфлікт в Україні не на користь міжнародної спільноти, і Європа не відмовиться від підтримки України.

Кремль, ймовірно, відновив інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб за допомогою Заходу підштовхнути Україну до поступок та погодитись на кращі умови для Росії. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 26 травня.

Напередодні з боку представників російського керівництва пролунали скарги на те, що Україна проти діалогу.

26 травня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".

"Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена у переговорах з Україною, Кремль не створив серйозних передумов для переговорів і не відмовився від своїх максимальних цілей – змусити український уряд капітулювати", – зазначають аналітики.

За їхніми словами, Кремль, ймовірно, намагається розповсюджувати неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі візиту до Москви спецпредставника КНР у справах Євразії Лі Хуея.

Дослідники посилаються на повідомлення ЗМІ про те, що можливо європейський (але не точно) дипломат сказав спецпредставнику Китаю, що заморожений конфлікт в Україні не на користь міжнародної спільноти, і що Європа не відмовиться від підтримки України.

Ще один дипломат повідомив, що основний інтерес Китаю в тому, щоб Росія здобула перемогу. У такому разі не буде загрози застосування ядерної зброї.

Такі заяви, ймовірно, вказують на те, що Китай намагається за допомогою Заходу натиснути на Україну та схилити до припинення вогню.

А Кремль, таким чином, хоче зупинити постачання озброєнь перед контрнаступом України.

Нагадаємо, що вже після того, як Україна відновить кордони, Путін може вдатися до атак по країнах НАТО, таких як Великобританія. Британське військове керівництво побоюється ракетних ударів та підводних човнів РФ.

Також повідомлялося, що в РФ пригрозили атакою по Алясці, яку можна буде "вичистити до тла" за допомогою кількох екіпажів ЗРК.