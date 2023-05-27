Українські військові вже тренуються на танках Abrams, — Пентагон

Перша група із 400 захисників України вирушила до Німеччини, де бере участь у загальновійськових навчаннях. Очікується, що Abrams битимуть окупантів вже восени.

Українські військові вже проходять навчання на американських танках M1 Abrams у Німеччині. Про це заявив представник Міністерства оборони США (Пентагону) Гаррон Гарн, повідомляє New York Times.

За даними чиновника, перша група, що складається приблизно із 400 українських військовослужбовців, уже прибула до Німеччини. Близько 200 з них (приблизно танковий батальйон) у п'ятницю, 26 травня, беруть участь у загальновійськових навчаннях на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, показуючи влучність стрілянини, володіння навичками медичної допомоги та навчання на рівні взводу та роти. Пізніше вони також покажуть себе у навчальних боях на батальйон.

Ще 200 українських солдатів зараз навчаються заправляти та обслуговувати американські танки M1 Abrams. Як повідомляли в Пентагоні раніше, до Німеччини збиралися відправити 31 танк для програми навчання солдат ЗСУ, яка триватиме від 10 до 12 тижнів. Таким чином, M1 Abrams можуть опинитися на полі бою в Україні вже восени цього року.

Раніше Міністерство США не хотіло відправляти танки М1 Abrams в Україну, чиновники побоювалися, що українцям важко освоювати і обслуговувати складні бойові машини. Як казали представники Пентагону, знадобляться роки, щоб ЗСУ змогли застосовувати їх у боях. Однак пізніше міністр оборони США Ллойд Дж. Остін вирішив відправити танки, щоб спонукати Німеччину передати Україні свої Leopard-2.

21 квітня на зустрічі у форматі "Рамштайн" США заявили, що розпочнуть підготовку українських військових до експлуатації танків M1A1 Abrams на початку червня 2023 року. Очікується, що бойові екіпажі ЗСУ будуть готові до того моменту, коли американці відправлять в Україну першу партію відремонтованих машин.