В найгірших традиціях СРСР: Росію накрила хвиля доносів, – WP

Вчителі доносять на дітей, діти на вчителів, директори школи на тих та інших. Як пишуть журналісти, люди бояться висловлювати свою думку в громадських місцях через страх.

У Росії частішають випадки, коли вчителі втрачають роботу після слів дітей про те, що вони проти війни, парафіяни засудили російських священників, які виступають за мир замість перемоги РФ у війні. Про це 27 травня повідомляє The Washington Post.

Ворожа та параноїдальна атмосфера панує між росіянами, які воюють проти України та між собою. Поки режим Путіна розправляється з критиками війни та іншими інакодумцями, громадяни доносять один на одного, як за Сталінських часів. У виданні пишуть, що приватні розмови між росіянами стала грою між тими, хто підтримує війну, і тими, хто ні. На тих, хто проти, співгромадяни доносять у поліцію й називають їх зрадниками і ворогами. Все дійшло до того, що у двері можуть постукати агенти ФСБ за повідомлення чи допис у соцмережах.

Зазначається, що заохочення з боку держави призвели до жахливих наслідків. Після слів Путіна в березні 2022 року, що нація має очиститись від зрадників, громадяни постійно доносять один на одного. Правозахисники "ОВД-Інфо" кажуть, що у РФ з початку вторгнення щонайменше 19 718 людей заарештували за протидію війні, з них 584 людей проходили по кримінальних справах, а 6839 по адміністративних.

"Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що таке добро — з точки зору президента, а що зло. Відтак "хто проти нас має бути притягнутий до відповідальності", — сказав Андрій Колесніков, політаналітик із Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Місцеві жителі у Москві бояться казати про війну у громадських місцях. Наприклад, медсестру дитячого хоспісу Камілу Мурашову затримали 14 травня, бо на її рюкзаку був значок із синьо-жовтим прапором України. Її звинувачують в дискредитації ЗС РФ.

У радянські часи існував спеціальний термін, коли одні співгромадяни доносили на інших — "стучать". Через це зʼявився навіть вислів "Будьте обережні, у стін є вуха". За частиною таких доносів могла бути особиста образа чи матеріальні мотиви.

"Російські школи теж заполонили повідомлення: вчителі повідомляють про дітей, діти повідомляють про вчителів, директори повідомляють про дітей чи вчителів, що "підривають" виховну роботу і "сіють розкол", — каже голова Союзу вчителів Данило Кень, який виїхав з РФ через війну.

Нагадаємо, 17 травня росЗМІ писали, що у РФ почали масово писати доноси друг на друга. Здебільшого скарги стосуються дискредитації ЗС РФ.

11 квітня у РФ ухвалили закон про електронні повістки військовозобов'язаним. Дума прирівняла електронний формат з паперовим.