Битва за воду: на ірано-афганському кордоні виникла стрілянина, є жертви (відео)

Стрілянина виникла через суперечку про права на воду, внаслідок чого на кордоні двох країн загинуло кілька людей з обох боків.

На кордоні між Афганістаном та Іраном виникла стрілянина, і з'явилися перші повідомлення про жертви серед військовослужбовців. Про це у неділю, 28 травня, повідомив афганський журналіст Таджуден Соруш.

За інформацією, що надійшла з міжнародних ЗМІ, Талібан, який раніше захопив владу в Афганістані, пригрозив захопленням Ірану. Ця заява була зроблена польовим командиром Талібану Абдулхамідом Хорасані. При цьому Хорасані не обіймає офіційних посад і не висловлює офіційну думку Кабула.

"Ми боротимемося з Іраном з більшою запопадливістю, ніж з Америкою. Якщо наші лідери допустять джихад, ми скоро завоюємо Іран", — заявив Хорасані.

Згідно з інформацією Інформаційного агентства Ісламської Республіки Іран (IRNA), бойовики Талібану зосередилися біля кордону між Афганістаном та Іраном. Збройні сутички вже трапляються, і вже є жертви серед військовослужбовців. Зокрема повідомляється, що внаслідок перестрілки біля прикордонного посту загинули двоє іранських прикордонників і один боєць Талібану.

У чому причина конфлікту

Як повідомляє агентство Reuters, причиною конфлікту стала боротьба за доступ до водних ресурсів на афгансько-іранському кордоні.

Річка Гільменд, що протікає від гір Афганістану до іранської провінції Сістан, відіграє у забезпеченні водою обох регіонів. Однак через посуху, що охоплює провінцію Сістан, іранська влада звинувачує Талібан у будівництві нових гребель на річці і перемиканні водних потоків, що суперечить договору від 1973 року.

Реакція влади Ірану та Афганістану на перестрілку

Іранське державне інформаційне агентство IRNA цитує заступника начальника поліції країни генерала Касема Резаї, який звинуватив талібів у тому, що вони відкрили вогонь у суботу вранці на кордоні іранської провінції Сістан та Белуджистан та афганській провінції Німроз. IRNA повідомила, що Іран завдав "тяжких втрат і серйозних збитків".

Своєю чергою представник МВС Афганістану Абдул Нафі Такор звинуватив Іран у тому, що він вистрілив першим. Такор сказав, що в результаті перестрілки загинули двоє людей, по одній із кожної країни, і були поранені інші. Він схарактеризував ситуацію як таку, що є під контролем.

Зазначимо, що напередодні відбулася атака талібів на прикордонний пункт Ірану. Керівники Талібану заявили, що якщо їхні "старійшини" дозволять, вони готові розпочати джихад та завоювати Іран. Ситуація продовжує розпалюватися, і регіон стоїть перед загрозою збройного конфлікту між Талібаном та Іраном на кордоні.

Нагадаємо, 26 травня телеканал CNN повідомляв, що Іран продовжує постачати зброю в Російську Федерацію, а Захід не може перешкодити цьому.