Захід не може завадити Ірану постачати зброю Росії, – CNN
Дані відстеження показують, що іранські судна в Каспійському морі, які прямують до Росії, все частіше вимикають транспондери, що свідчить про наміри приховати рух товарів.
Іран продовжує постачати зброю до Російської Федерації, а Захід не може цьому завадити. Про це йдеться в матеріалі CNN за 26 травня.
Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше вантажів зі зброєю. Цим маршрутом переміщують безпілотники, кулі і мінометні снаряди, які Росія придбала у іранського режиму для посилення своїх військових зусиль в Україні. Дані відстеження показують, що іранські судна все частіше вимикають транспондери, що свідчить про наміри приховати рух товарів.
Минулого року дані Lloyd's List Intelligence показали, що у вересні зросла кількість "зникнень" у даних відстеження суден у Каспійському морі. Це сталося незабаром після того, як влада США і України заявила, що РФ придбала у Ірану дрони, а незабаром зросла кількість ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі України.
Аналітики кажуть, що західні союзники України не мають достатньо можливостей зупинити такі постачання зброї.
"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через прикордонні країни — у них немає можливостей або мотивів перешкоджати таким видам обміну. Це — ідеальне середовище для того, щоб ця торгівля пройшла без протидії", – сказав Мартін Келлі, провідний аналітик з розвідки охоронної компанії EOS Risk Group.
У період від серпня по вересень 2022 року зафіксоване зростання кількості суден у Каспійському морі, які вимкнули дані відстеження.
Резолюція Міжнародної морської організації вимагає, щоб більшість суден мали систему відстеження, яка автоматично надає інформацію про місцеперебування та ідентифікацію іншим суднам і прибережним службам. З міркувань безпеки ці системи автоматичної ідентифікації (AIS) повинні передавати дані в будь-який час, за обмеженими винятками. Але кораблі можуть вимкнути відстеження AIS, тактику, яку можна використовувати, щоб замаскувати частини подорожі, приховати пункти призначення або "зникнути" під час заходу в порт.
Наприкінці 2022 року дані розвідки Lloyd's List Intelligence показують, що спостерігалося зростання "ймовірних темних заходів у порти" до портів Каспійського моря Росії та Ірану.
Використовуючи дані MarineTraffic, постачальника даних про відстеження суден і морської аналітики, CNN виявила 6 суден під прапором Росії та 2 під прапором Ірану, які, на думку аналітиків пов’язані з торгівлею зброєю.
Виявилося кілька закономірностей. Деякі кораблі прямували з іранських портів до Астрахані, хоча не робили офіційного заходу туди. Інші судна, які експерти визнали підозрілими, "вимикалися" на підході до іранського порту Амірабад і російського порту Астрахань.
Хоча аналітики кажуть, що важко остаточно встановити, який вантаж перевозять на цих кораблях, за винятком свідчень очевидців або супутникових зображень.
"Існує взаємозв’язок між Росією, яка запитує безпілотники в Ірану, заходами в темні порти в Каспійському морі та збільшенням активності темної AIS", – сказав Мартін Келлі.
Нагадаємо, що 25 травня в Ірані випробували нову балістичну ракету Khorramshahr-4. Базова версія ракети має бойову частину вагою 1500 кг, а максимальна дальність польоту складає 2000 км.
Раніше повідомлялося, що 16 травня США повідомили, що Росія збирається закупити в Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed.