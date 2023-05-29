"Комбінована атака з різних напрямків": ЗС РФ завдали удару по Києву ракетами і "шахедами"

Силами і засобами української ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей, повідомили у Київській МВА. Ворог атакував столицю вп'ятнадцяте за місяць.

Вранці 29 травня російські окупанти завдали удару по Києву. Для цього вони використовували дрони "Shahed" і попередньо, ракети Х-101/555. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За повідомленням МВА, це вже 15 атака на столицю від початку травня.

"Цієї ночі знов були дрони — за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків", — повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, сили ППО виявили і знищили понад 40 повітряних цілей, і ударів по Києву було не допущено.

Унаслідок падіння уламків в Подільському районі столиці було пошкоджено дах житлового будинку. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, у Святошинському районі столиці зафіксували падіння уламків на відселену будівлю. На місце виклику прибули оперативні служби. Постраждалих, попередньо, не виявлено.

"Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу! Завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих", — написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 26 травня ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпру. Вони поцілили у будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів. Відомо про 4 загиблих.

27 травня в Генштабі повідомили, що по Дніпру ЗС РФ випустили 7 ракет із С-300/С-400, а потім ударили по лікарні ракетою "Іскандер".