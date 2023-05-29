Ракетні удари по місцях розташування окупантів під Маріуполем: стали відомі подробиці (відео)

Найбільше російським окупантам дісталося в Юр'ївці та Нікольському. Звідти поранених та вбитих вивозили автівками швидкої, повідомив радник міського голови Маріуполя.

В районі окупованого Маріуполя на Донеччині вечір 28 травня був "вибуховим". Прильоти по місцях розташування окупантів зафіксовані в Юр'ївці та Нікольському. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, вибухи пролунали в районі Мангуша, куди потім помчали 4 швидкі. Також зафіксований приліт у Юр'ївці — місцеві жителі повідомили про велику кількість поранених окупантів. У Нікольському було влучення у будівлю військкомату.

"З будівлі військкомату в Нікольському, де розміщувались окупанти, просто зараз вивантажують трупи росіян. Не так ефектно, як в Юр’ївці. Але не менш ефективно. Просто прекрасна бавовняна доба. Це ще по Маріуполю результати встановлюємо. Мій любий Урзуф. Пакуй валізи, мр*Zота. Ти — наступний. Чи думаєш ми не в курсі, де нових мобіків розселили? Підтверджено перші 20 — 200-х по Юр’ївці. Лише початок", — написав він.

За його інформацією, поранених окупантів з Юр’ївки та Нікольського почали звозити в одну із лікарень інтенсивної терапії.

Петро Андрющенко також подякував жителям Маріуполя та Маріупольського району, які ризикуючи власним життям, докладають неймовірних зусиль задля наближення перемоги України.

Нагадаємо, що 26 травня Петро Андрющенко повідомляв про два потужних вибухи в Маріуполі в районі Азовсталі. До моменту вибухів над населеним пунктом Нікольське зафіксовано невдалу роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, кинули свої позиції та накивали п'ятками. Щонайменше 30 людей взяли військові автомобілі й поїхали в невідомому напрямку.