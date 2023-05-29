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Ракетні удари по місцях розташування окупантів під Маріуполем: стали відомі подробиці (відео)

У Юр'ївці поцілено по базі окупантів.

Найбільше російським окупантам дісталося в Юр'ївці та Нікольському. Звідти поранених та вбитих вивозили автівками швидкої, повідомив радник міського голови Маріуполя.

В районі окупованого Маріуполя на Донеччині вечір 28 травня був "вибуховим". Прильоти по місцях розташування окупантів зафіксовані в Юр'ївці та Нікольському. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, вибухи пролунали в районі Мангуша, куди потім помчали 4 швидкі. Також зафіксований приліт у Юр'ївці — місцеві жителі повідомили про велику кількість поранених окупантів. У Нікольському було влучення у будівлю військкомату.

"З будівлі військкомату в Нікольському, де розміщувались окупанти, просто зараз вивантажують трупи росіян. Не так ефектно, як в Юр’ївці. Але не менш ефективно. Просто прекрасна бавовняна доба. Це ще по Маріуполю результати встановлюємо. Мій любий Урзуф. Пакуй валізи, мр*Zота. Ти — наступний. Чи думаєш ми не в курсі, де нових мобіків розселили? Підтверджено перші 20 — 200-х по Юр’ївці. Лише початок", — написав він.

За його інформацією, поранених окупантів з Юр’ївки та Нікольського почали звозити в одну із лікарень інтенсивної терапії.

Петро Андрющенко також подякував жителям Маріуполя та Маріупольського району, які ризикуючи власним життям, докладають неймовірних зусиль задля наближення перемоги України.

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Нагадаємо, що 26 травня Петро Андрющенко повідомляв про два потужних вибухи в Маріуполі в районі Азовсталі. До моменту вибухів над населеним пунктом Нікольське зафіксовано невдалу роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, кинули свої позиції та накивали п'ятками. Щонайменше 30 людей взяли військові автомобілі й поїхали в невідомому напрямку.