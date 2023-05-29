Масований обстріл України: уламки Shahed потрапили до порту Одеси, — ОВА

За словами речника обласної адміністрації Сергія Братчука, уламки іранського дрона-камікадзе спровокували пожежу на об'єкті портової інфраструктури.

Уламки збитого російського дрону-камікадзе впали на територію портової інфраструктури Одеси. Внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це у понеділок, 29 травня, повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Відомо, що Одеса в ніч на 29 травня зазнала чергової ворожої атаки ударними дронами типу Shahed, при цьому ППО знищувала повітряні цілі супротивника.

"Ворог атакував нас дронами-камікадзе. На жаль, за даними військових є попадання уламків, після того, як було збито дрон-камікадзе, в деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки нічної атаки уточнюються", — повідомив Братчук.

Також, за його словами, внаслідок потрапляння до портової інфраструктури Одеси спалахнула пожежа. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, 17 травня збройні сили Росії здійснили масований обстріл Одеси. У місті пролунала серія вибухів. Раніше, в ніч на 8 травня, російські війська завдали удару по Одесі високошвидкісними ракетами Х-22. В результаті атаки було поранено 3 людей.

Також нагадаємо, вранці 29 травня російські окупанти завдали удару по Києву. Для цього вони використовували дрони "Shahed" та попередньо ракети Х-101/555. За повідомленням МВА, це вже 15 атака на столицю з початку травня.