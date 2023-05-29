Причетний до загибелі мирних: СБУ затримала колишнього депутата міськради (фото)

За інформацією слідства, під час обшуку в затриманого, якого звинувачують у коригуванні ворожих обстрілів, вдома знайшли величезну кількість забороненої комуністичної символіки. З російськими спецслужбами він листувався останні пів року.

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який наводив ракети на місто. Про це йдеться у пресрелізі відомства 29 травня.

У спецслужбі зазначають, що за допомогою інформації від нього російські окупанти обстрілювали місто Запоріжжя у квітні та травні цього року. Тоді через нього загинуло 3 особи, було зруйновано щонайменше 30 приватних будинків та також пошкоджено одне з промислових підприємств області.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився затятий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років в'язниці за планування державного перевороту в Україні. Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже півроку був депутатом Запорізького міського поради", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він був учасником російських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Наприкінці минулого року з ним зв'язалися співробітники ФСБ та запропонували проводити розвідувально-підривну діяльність проти України. Для цього було сформовано власну мережу, до складу якої увійшли "однопартійці" фігуранта, які також проживають у Запоріжжі.

З їх допомогою противник отримував всю важливу інформацію про діючу інфраструктуру і здійснював удари.

"Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки у ФСБ", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, які використовувалися для спілкування зі спецслужбами, а також величезну кількість забороненої ворожої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У Запоріжжі затримали колишнього депутата, який співпрацював із ФСБ Фото: СБУ У Запоріжжі затримали колишнього депутата, який співпрацював із ФСБ Фото: СБУ У Запоріжжі затримали колишнього депутата, який співпрацював із ФСБ Фото: СБУ У Запоріжжі затримали колишнього депутата, який співпрацював із ФСБ Фото: СБУ У Запоріжжі затримали колишнього депутата, який співпрацював із ФСБ Фото: СБУ

Нагадаємо, 12 травня в СБУ повідомили, що в Краматорську Донецької області взяли на місці злочину двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації українських військових.