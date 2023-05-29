Удар ЗС РФ по Хмельницькій області: горіли склади з паливом та військовими товарами, – ОВА

За даними чиновників, вибухи вивели з ладу 5 літальних апаратів, також ремонтується злітно-посадкова смуга. Окупанти продовжать бити по складах боєприпасів та військовим аеродромам, повідомили у ЗСУ.

Російська армія вночі 29 травня завдала удару по об'єктах Хмельницької області, один із них був військовим. Про це повідомила у Telegram Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).

За інформацією чиновників, на ранок проводили роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Через удар були виведені з ладу 5 літальних апаратів, робітники ремонтують злітно-посадкову смугу, зазначили в ОВА.

Наслідки удару ЗС РФ по Хмельницькій області також коментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Російські війська продовжать бити по складах боєприпасів та військовим аеродромам, додав він.

"До такої інформації треба обережніше ставитися. Там наслідки, не уточнюватиму. Пожежа локалізована. Навіть якщо є якісь пошкодження, все відновлять", — повідомив Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 13 травня ворожа армія завдала ударів по Хмельницькій області. Того дня п'ятеро людей отримали поранення, також було зруйновано багатоповерхівки та приватні будинки.

Фокус детально писав про 16-й за місяць масований удар ЗС РФ по Києву. Українські сили ППО знищили всі повітряні цілі, уламки ракет впали в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах.