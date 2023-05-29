На Донеччині росіяни скинули авіабомби на АЗC: є жертви (фото)

Унаслідок авіаудару по Торецьку одна людина загинула, ще дев'ятеро жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено також банк, навчальний заклад і автомобілі.

Російські окупанти скинули авіабомби на автозаправну станцію в місті Торецьк Донецької області. Внаслідок ворожого бомбардування загинув чоловік, а дев'ятеро людей отримали поранення. Про це в понеділок, 29 травня, повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 29 травня близько 11:30 збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Одна з авіабомб поцілила в місцеву заправну станцію, внаслідок чого загинув 28-річний працівник. За попередніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 мирних жителів: 6 жінок і 2 чоловіки.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Місцевий мешканець зазнав тілесних ушкоджень від вибуху. Як повідомили в прокуратурі, пошкоджено будівлю АЗС, банк, навчальний заклад і автомобілі.

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточну кількість жертв встановлюють. Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 29 березня спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що противнику знадобилося трохи часу, щоб завдати ударів по столиці. Ймовірно, російські збройні сили застосували систему "Іскандер" під час останньої атаки на Київ.

29 березня також повідомлялося, що російські окупанти завдали ударів по військовому об'єкту в Хмельницькій області. У результаті атаки вийшли з ладу п'ять літальних апаратів, і вже розпочалися роботи з відновлення злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо також, уранці 29 травня відбувся потужний повітряний удар із боку російських окупантів по Києву. Завдяки діям сил протиповітряної оборони всі ворожі повітряні об'єкти над столицею були збиті. Загальна кількість знищених повітряних цілей уночі над українською територією становила 67, включаючи 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних безпілотників Shahed-136/131 і 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.