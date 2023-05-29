У мережі показали, як уламок ледве не поцілив у маршрутку в Києві (відео)

Судячи з опублікованих кадрів, фрагмент ворожої ракети, що горів, впав на жваву ділянку дороги. До того ж падіння сталося за секунду перед тим, як там проїхав автобус.

У мережі з'явилося відео, на якому знято момент падіння російської ракети на проїжджу частину в Києві. Відповідний запис було опубліковано 29 травня.

Як видно на опублікованому записі, у момент падіння уламка ворожої ракети на дорозі був жвавий автомобільний рух. Також у цей час по дорозі їхало маршрутне таксі, проте всі залишилися цілі — автобус промчав по дорозі за секунду до падіння уламка.

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Нагадаємо, 29 травня вибухи лунали в різних частинах української столиці. Екстрені служби оперативно реагували на виклики та прямували до центру подій. У районі Оболоні уламки збитої ракети падали на проїжджу частину, створюючи додаткову небезпеку для транспорту, що проїжджав.

Із ранку 29 травня окупанти також завдали удару по Києву, використовуючи іранські безпілотники "Shahed" і ракети Х-101/555. Загальна кількість знищених повітряних цілей уночі над українською територією становила 67, включаючи 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також 29 березня спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіянам знадобилося трохи часу, щоб завдати ударів по столиці. Очевидно, російські збройні сили застосували систему "Іскандер" під час останньої атаки на столицю.