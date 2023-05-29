"Їм просто підвезли боєприпаси": експерти про те, чому ЗС РФ обстріляли Україну вдень, а не вночі

Сьогодні, 29 травня, країна-агресор вперше за довгий час здійснила масовану ракетну атаку вдень. Фокус запитав експертів, чому росіяни змінили тактику.

Вже тривалий час Росія атакує територію України вночі. У травні, коли російські обстріли знову почастішали, це стало особливо помітним. З 28 на 29 травня окупанти використали для удару 29 дронів Shahed-136/131 та 37 крилатих ракет Х-101/555. Внаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва було пошкоджено дах житлового будинку. На щастя, обійшлося без загиблих.

Вже за шість годин після нічної тривоги росіяни знову атакували Київ та область 11 балістичними та крилатими ракетами наземного базування оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Це вже 16-й масований удар по столиці за місяць, але перший за довгий період у денний час.

Генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, начальник Головного управління розвідки Міноборони України у 1992-1994 роках. та ексзаступник голови СБУ, вважає, що росіяни завдали ракетного удару по Київській області для виконання якогось конкретного завдання.

"Якщо вночі атаки відбуваються за допомогою БПЛА з метою розкрити позиції нашої ППО, то сьогодні вдень вони спробували завдати прицільного удару по позиціях. Я впевнений, що їм було поставлено конкретне завдання з конкретною метою", — каже Фокусу Скіпальський.

Військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій має іншу думку. Він вважає, що росіяни діяли імпульсивно.

"Немає жодної зміни тактики. Їм доставили боєприпаси, вони подивилися на годинник і подумали: "А чому б і вдень ще не обстріляти, адже до нічних атак українці вже звикли". Приблизно так у них все й відбувається. Жодного конкретного плану по годинах або днях росіяни не мають. Сьогодні є достатня кількість ракет — стріляють, а ні — чекають, коли підвезуть", — каже Козій.

Експерти не готові прогнозувати, чи повністю зміняться нічні атаки на денні, при цьому одноголосно нагадують: повітряну тривогу ігнорувати не можна.

За повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили всі ракети, що випустили по Києву та Київській області.

При цьому зафіксовано падіння уламків у різних районах столиці:

Оболонський район: біля АЗС, на дорожнє покриття з подальшим займанням та на зелену зону;

Деснянський район: на територію одного із парків;

Дніпровський район: на дорожнє покриття у різних місцях.

Подільський район: через падіння уламків почалася пожежа на даху двоповерхової будівлі.

Нагадаємо, вдень 29 травня населений пункт Ківшарівка, розташований у Куп'янському районі Харківської області, зазнав удару російської ракети комплексу "Іскандер". В результаті постраждали вагітна жінка, двоє дітей та троє літніх жінок.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 29 травня росіяни завдали удару по Львівській області. За інформацією голови ОВА Максима Козицького, над областю збили одну з ракет, уламки якої впали на господарську споруду, що спричинило пожежу.

Також ворожі безпілотники атакували портову інфраструктуру на Одещині. Як повідомив речник військової адміністрації області Сергій Братчук, удар спровокував пожежу на об'єкті, який був локалізований рятувальниками.