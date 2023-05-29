Матері видали лише коробку: в Україні ліквідували узбека, який воював у ПВК "Вагнер" (фото)

23-річний чоловік відбував покарання в одній із російських колоній, звідки його мобілізували на війну з Україною. За словами матері, син мав інвалідність і він ніколи не служив в армії.

В Україні загинув мешканець Узбекистану 23-річний Ш. Тожибоєв, якого на російсько-українську війну відправили з місць позбавлення волі. Про це повідомила Служба державної безпеки країни у понеділок, 29 травня.

У мережі також з'явилося відео, на якому мати вбитого розповідає про те, як чоловік потрапив до України та став воювати проти ЗСУ.

За словами жінки, спочатку чоловік поїхав до РФ на заробітки. Працював у салатному цеху, найманим працівником та на будівництві. Дещо пізніше відкрив власне кафе і купив автомобіль, на якому підробляв таксистом. Під час однієї із поїздок у нього в машині виявили героїн.

Тожибоєва, який відбував покарання в одній із колоній РФ, записали в найманці, незважаючи на його інвалідність Фото: Скрин видео

Мати припустила, що наркотики її синові могли підкинути силовики.

Суд засудив Тожибоєва до позбавлення волі. Покарання він відбував в одній та колоній РФ. Там його завербували та відправили на війну в Україну. Ніхто не звернув увагу на те, що у 23-річного чоловіка була оформлена інвалідність і що він ніколи не проходив військову службу.

Востаннє мати розмовляла із сином 10 вересня. Незабаром їй повідомили про смерть сина. Матері довелося самій залагоджувати всі формальності, що стосувалися транспортування тіла та його поховання. За словами жінки, їй видали картонну коробку, на якій чорним маркером було написано прізвище. У ній виявилася лише верхня частина тіла.

Матері вбитого в Україні найманця з Узбекистану видали коробку із фрагментами тіла сина Фото: Скрин видео

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що у Киргизстані чоловіка засудили до 10 років в'язниці за участь у війні проти України. За інформацією ЗМІ, чоловік став бойовиком ЛНР, щоб отримати російський паспорт.

ЗМІ також писали про те, що 24 квітня в Саратовській області російські силовики затримали та привезли на допит найманця ПВК "Вагнер" Азамата Улдарова, який розповів правозахисникам про масові вбивства мирних жителів "вагнерівцями" у Бахмуті та Соледарі. Найманець також розповів про те, як убивав дітей.