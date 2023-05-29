"Як битва за Сталінград": військові та аналітики розповіли, що відбувається у Бахмуті зараз

Американські військові аналітики зазначають, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) зазначають, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.

Незважаючи на те, що РФ зараз практично повністю контролює Бахмут, її військові можуть опинитися у пастці через стратегічні прорахунки керівництва. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, опублікованому в понеділок, 29 травня.

Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан, з яким поговорили журналісти медіа, порівняв битву за Бахмут із битвою за Сталінград під час Другої світової війни.

"Бахмут схожий на Сталінград, тому що він набув символічного значення, що виходить далеко за межі його стратегічного значення", — сказав експерт.

За словами радника Центру, перемога в Бахмуті дала Росії можливість продемонструвати свої зусилля після кількох місяців без жодних значних результатів. Однак може статися так, що ЗС РФ не матиме з цього навіть малої вигоди.

"Чи вартувала ціна, яку кожна зі сторін заплатила за місто, визначить наступний етап війни", — підкреслив Марк Канчіан.

ЗМІ наводить також слова командира батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Дмитра Кухарчука.

"Так, вони отримали майже все місто, але якою ціною", — сказав військовий.

Командир вважає, що наступні контратаки не дозволяють російським силам перегрупуватися чи розвернутися в іншому місці.

Нагадаємо, 29 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що в районі Бахмута противник намагається посилитися, а просування на флангах припинилося. Крім того, знизилася інтенсивність ворожих наступів через заміну "вагнерівців" регулярною армією РФ, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилася.

Крім того, засновник і командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі розповів про ліквідацію найманців Пригожина в Бахмуті. За його словами, ті люди, яких "кухар Путіна" показує при включеннях, і є та частина живих, що залишилася. Інші найманці ПВК "Вагнер" були знищені.