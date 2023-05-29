На 100-120 км углиб: у Зеленського закликали створити демілітаризовану зону в Росії

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, створення такої території у РФ допоможе забезпечити безпеку мешканців прикордонних регіонів України.

Важливим аспектом післявоєнного врегулювання в Україні має стати створення демілітаризованої зони на території Бєлгородської, Брянської, Курської та Ростовської областей Росії, що тягнеться на відстані 100-120 км углиб країни-агресорки. Про це 29 травня написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, це необхідно для запобігання можливому вторгненню та агресії в майбутньому.

Подоляк зазначив, що запровадження демілітаризованої зони на території зазначених областей Росії є важливим кроком для забезпечення безпеки українців.

"Для забезпечення реальної безпеки мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей та захисту їх від обстрілів обов'язковим буде запровадження демілітаризованої зони у 100-120 км на території Білгородської, Брянської, Курської, Ростовської "республік", — написав Подоляк.

Радник також зазначив, що на першому етапі в демілітаризованій зоні, можливо, перебуватиме міжнародний контрольний контингент, який забезпечуватиме належний контроль та дотримання встановлених заходів безпеки.

Нагадаємо 23 травня російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" розповіли про успіхи в боях із силовиками ФСБ та російськими військовими на території Бєлгородської області РФ. Легіонери вважають досягнутими цілі своєї операції, зокрема створення "демілітаризованої зони" поблизу кордону з Україною.

Також нагадаємо, 24 травня радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що після перемоги над Росією Україна стане єдиним гарантом безпеки Європи.