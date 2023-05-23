"Виявили видатні успіхи у бігу": у легіоні "Свобода Росії" заявили про знищення роти ЗС РФ

Партизани розповіли про успіхи в боях з силовиками ФСБ та російськими військовими. Легіонери вважають досягненими цілі своєї операції, зокрема створення "демілітаризованої зони" поблизу кордону з Україною.

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Легіон "Свобода Росії" знищив мотострілецьку роту Збройних сил РФ та кілька одиниць ворожої техніки. Про це 23 травня партизани повідомили у соцмережах.

У легіоні пояснили, що ще не підбивали підсумки спільно з "Російським добровольчим корпусом", однак вже можуть розповісти про успіхи на фронті.

"Ми не марнословимо, як кремлівські пропагандисти, які приписують нам вигадані втрати, тому найближчим часом ви побачите відеопідтвердження наших дій", — пообіцяли в ЛСР.

Також легіонери розкритикували російську армію за надуману потужність та висміяли втечу військових РФ з поля бою.

"На відміну від "героїчної" армії, намальованої для звітів плішивої молі в Кремлі, війська Путіна за цю добу успіхами не відзначилися. Натомість виявили видатні успіхи у бігу на довгі дистанції. Але поки вони боягузливо бігають кущами, ми рухаємося далі до нашої мети: до повного звільнення Росії", — йдеться у пості.

ЛСР розбили силовиків ФСБ РФ та знищили роту російських солдатів

Також у телеграм-каналі "Свобода Росії" опублікували аудіозапис, в якому представник легіону детальніше розповів про цілі та досягнення партизанів.

"Ціллю миротворчої операції в Бєлгородській області було створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, та демонстрація народам Росії, що можливі створення осередків спротиву й успішна боротьба з путінським режимом", — сказав він.

Легіонер заявив, що цілі операції були успішно досягнені. Він також розповів, що 22 травня партизани розбили сили ФСБ РФ, які були змушені в паніці відступити. Пізніше на місце боїв, за його словами, висунулись підрозділи ЗС РФ та намагалися контратакувати сили опору.

"Сьогодні, 23 числа, в ході боїв легіоном була знищена мотострілецька рота російської армії", — підкреслив представник ЛСР.

Нагадаємо, 23 травня "Російський добровольчий корпус" опублікував кадри переміщення бійців на території Росії. У РДК заявили, що в Бєлгородській області потрібне "прибирання".

Також 23 травня операцію російських сил опору прокоментував у соцмережах секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, день, коли Володимир Путін понесе відповідальність за воєнні злочини, "наближається з максимальною швидкістю".