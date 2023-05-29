Битва за Бахмут: Череватий розповів, кого Кремль послав на зміну "вагнерівцям" (відео)

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ, українським захисникам відомий бойовий потенціал з'єднань противника, які прибувають під Бахмут. Також українські військові знають і російських командирів, котрі приходять у місто на зміну найманцям Пригожина.

Противник перекинув у Бахмут десантників ЗС РФ, які повинні посилити найманців ПВК "Вагнер", що залишилися в районі міста. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону в понеділок, 29 травня.

"Так, там (у Бахмуті, — ред.) відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання "Вагнер", — сказав військовий.

За словами Череватого, до міста заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи.

Черевий уточнив, що ЗСУ відомий бойовий потенціал цих з'єднань супротивника. Також українські військові знають і російських командирів, котрі приходять у місто на зміну найманцям Пригожина.

"Всі вказані підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати", — звернув увагу Череватий.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ додав, що через значні втрати десантників і мотострільців їх доукомплектували мобілізованими.

Нагадаємо, 29 травня військові та аналітики розповіли, що відбувається в Бахмуті зараз. Вони зазначають, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) зазначають, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.

Крім того, цього ж дня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що в районі Бахмута противник намагається посилитися, а просування на флангах призупинилося. Крім того, знизилася інтенсивність ворожих наступів через заміну "вагнерівців" регулярною армією РФ, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилася.