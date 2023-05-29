"Громом і полум'ям": САУ Krab знищила мінометний розрахунок ЗС РФ (відео)

Артилеристи Великокнязівської бригади та бійці з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади провели успішну взаємодію з ліквідації загарбників.

Українські захисники за допомогою самохідної гаубиці калібру 155 мм AHS Krab знищили мінометний розрахунок російських військ. Відео 29 травня опублікувала у Facebook 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.

Успішна робота була проведена артилеристами 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та бійцями з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Внаслідок спільної взаємодії вдалося ліквідувати ворожих артилеристів.

"Знищено мінометний розрахунок окупантів", — йдеться у дописі.

Характеристики САУ Krab

Самохідна гаубиця Krab, яка виготовлена у Польщі, має калібр 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90. Шасі установки — від САУ K9 Thunder, яка вироблена у Південній Кореї. Броня – стальна, катана, протикульова POSCO MIL-12560H. Кулемет WKM-B .50 BMG є другорядним озброєнням. Темп вогню становить 6 снарядів на хвилину.

Нагадаємо, 29 травня у ДПСУ показали, як на Донеччині прикордонники ліквідували склад ЗС РФ. Аеророзвідка відомства спрацювала на відмінно у взаємодії з артилеристами на Донеччині, де тривають важкі бої з російськими військами. Події відбулися на Лиманському напрямку.

Також 29 травня пресслужба 3-ої штурмової бригади показала, як бійці ЗСУ знищили гаубицю ЗС РФ "Мста-Б" під Бахмутом. Прицільним вогнем гаубицю загарбників "Мста-Б" перетворено на металобрухт. Ліквідація російської артилерії відбулася поблизу міста, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.

"Люфтваффе" з криворізької бригади ТрО знищило гармату та польовий склад ЗС РФ. Завдяки безпілотникам було оперативно зафіксовано російські цілі, а артилерійські розрахунки успішно ліквідували об'єкти російських військ.