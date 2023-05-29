"Етнічна солідарність": бійці РДК описали Росію, за яку вони борються

На думку російських добровольців, якщо Путін переможе Україну, то у світі настане "міжетнічне пекло", а якщо програє — то на РФ чекають важкі соціальні потрясіння.

Російські солдати з "Російського добровольчого корпусу", які нещодавно провели успішну операцію в Бєлгородській області РФ, 29 травня опублікували статтю про "російську національну державу", за побудову якої вони виступають.

Головне посилання статті зводиться до того, що після Другої світової війни світ розділився на два табори: комуністичний та ліберальний. На думку бійців РДК, обидва політичні устрої відштовхуються від понять економіки, тому призводять до несправедливості у світі. Натомість російські добровольці пропонують "етичний світогляд".

"Мені байдуже, до якої соціальної страти ти належиш, і скільки ти заробляєш. Ми належимо до однієї крові, до одного народу, а отже ми — брати", — йдеться у матеріалі РДК.

"Етнічний світогляд", на думку членів РДК, є основою створення національної держави, якою вони бачать Росію в майбутньому. У РДК переконані, що якщо президент Володимир Путін переможе у війні з Україною, то "міжнаціональне пекло запанує". У разі його поразки, на думку добровольців, на Росію чекають соціальні потрясіння.

"Але хто б не прийшов на його місце, він буде черговим популістом, замкнутим між жорнами ліберальної риторики та необільшовицької спадщини. Єдина альтернатива лежить у руках людей, які повністю усвідомлюють необхідність переходу до етнічної держави, меритократії, виховання внутрішньонаціональної солідарності", — йдеться у статті.

За словами автора статті, росіянам необхідно запропонувати новий "етнічний погляд на світ".

"Світ, у якому твоє соціальне походження, твій рівень доходу, твоя стать не матимуть значення. Де лише твоя кров, твої здібності та особисті досягнення відіграватимуть роль", — зазначено в матеріалі.

Нагадаємо, що 26 травня Легіон "Свобода Росії" опублікував перше відеозведення операції, проведеної в Бєлгородській області. Запис було представлено як приклад "слабкості та неефективності" російських військових.

У відповідь на заяви Міноборони РФ про розгром групи під Бєлгородом бійці РДК 24 травня спростували ці твердження, зазначивши, що вони в камуфляжі "мультикам", а не "піксель".

Раніше, 22 травня, російські добровольці визволили село Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області. Збройні сили РФ намагалися протистояти групі з приблизно 80 осіб, яка оперувала з двома танками та двома бронетранспортерами.