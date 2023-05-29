"Вони не зупиняться": українців попередили про збільшення ракетоносіїв РФ у Чорному морі (відео)

В ОК "Південь" розповіли, що росіяни вже вдруге за день збільшили кількість кораблів в акваторії Чорного моря з ракетами на борту і можуть завдати нового удару по містах України вночі.

Під вечір 29 травня у Чорному морі вже 4 російські ракетоносії, які можуть бути залучені для обстрілів міст України вночі. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що варто бути готовими до нових нападів. Росіяни вже вдруге за день збільшили кількість кораблів з ракетами на борту.

"Треба бути готовими, що вони не заспокояться і не зупиняться", — пояснила Гуменюк.

Також речниця оперативного командування "Південь" заявила, що це може бути підготовка до чергових нічних ударів. З її слів, спостерігається потенціал нарощення ракетоносіїв у Чорному морі.

"Якщо протягом дня вони тримались на кількості три, то під вечір вже 4 ракетоносії. Два надводних, два підводних, і сумарний залп може становити 24 "Калібри", — пояснила вона.

Речниця зазначила, що таким чином ворог намагається виснажити як розрахунки нашої протиповітряної оборони, так і цивільне населення. Українці повинні бути готовими до будь-яких дій загарбників.

Обстріл Києва 29 травня

Російські війська вранці 29 травня завдали удару по українській столиці. Вони використали БПЛА Shahed та ракети Х-101/555. Сили ППО зафіксували та знищили понад 40 повітряних цілей, і ударів по Києву було не допущено.

Загарбники також атакували українську столицю ракетами. Ворог вирішив застосувати озброєння балістичного типу. Також повідомлялося, що всі повітряні цілі було знищено. Силам та засобам ППО України вдалося знищити усі повітряні цілі, об'єкти у столиці не уражені. Командування зафіксувало падіння уламків — 3 випадки в Оболонському районі та по одному — у Дніпровському та Деснянському районах.

Нагадаємо, 29 травня у Повітряних силах ЗСУ натякнули на роботу ЗРК Patriot у Києві під час повітряної тривоги, коли російські загарбники завдали ракетного удару. Балістичні російські цілі успішно ліквідували.