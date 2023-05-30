Щойно вийшов із відпустки: стали відомі подробиці про бійця, який збив ракету РФ над Києвом

Службовець НГУ першої ночі після відпочинку висунувся на позиції. У цей же час російські військові завдавали масових ударів по столиці та низці інших українських міст.

Український військовий, який уночі 29 травня збив ракету ЗС РФ у небі над Києвом, лише нещодавно повернувся з відпустки. Про це написав службовець НГУ Денис Соколов на своїй сторінці у Твіттері у понеділок.

Він уточнив, що після успішного знищення російської ракети 9 травня військовий отримав відпустку. Перший день служби після відпустки випав якраз на 29 травня. Вночі нацгвардієць заступив на позиції та повторив власне досягнення: із переносного зенітного ракетного комплексу знищив ще одну ракету.

Зауважимо, що понеділок, 29 травня, прес-служба Національної гвардії України вже повідомляла про військового, який знищив із ПЗРК "Голка-1" російську ракету, яка летіла на Київ.

Тоді вдалося дізнатися, що 20-річний військовий зробив свій другий результативний постріл. Цього разу було важче захопити мету, оскільки було досить темно.

Таким чином, нацгвардієць повторив власне досягнення: військовий вже збивав російську ракету Х-55, якою ЗС РФ намагалися атакувати Київ 9 травня.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдень 29 травня завдали 16-го ракетного удару по Києву за травень. Вороги змінили тактику — використали балістичне озброєння вдень.

Українські сили ППО знищили всі цілі. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни випустили 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з півночі.