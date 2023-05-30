Нема вибору: Нідерланди допомагатимуть Україні захищати своє небо, — прем'єр Рютте

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський провели переговори, під час яких обговорили покращення ППО України.

Нідерланди підтримуватимуть Україну у захисті неба стільки, скільки потрібно. Йдеться про надання систем ППО та навчання пілотів на винищувачах F-16. Про це 29 травня заявив глава уряду країни Марк Рютте у себе у Twitter.

За словами прем'єр-міністра, допомога Україні також стане важливим пунктом порядку денного саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі наступного четверга.

"Київ знову став об'єктом варварських авіаударів, на щастя, з обмеженим ефектом завдяки системам ППО Patriot. Я щойно говорив із Зеленським і підтвердив, що Нідерланди готові всіляко підтримувати Україну; від посилення систем ППО до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16", — написав у себе Рютте.

За його словами, допомога Україні – це не вибір, а потреба.

Зеленський про розмову з Рютте

Президент України Володимир Зеленський 29 травня також повідомив, що говорив з Марком Рютте. Він заявив, що цінує підтримку Нідерландів у посиленні ППО України, а також висловив упевненість у тому, що вона лише посилюватиметься.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про активізацію російським агресором ракетного терору проти України. Говорили про авіаційну коаліцію, про посилення нашої ППО", — зазначив глава держави.

Зазначимо, що ще 9 травня Рютте говорив, що Нідерланди хочуть передати Україні винищувачі F-16. Він зазначив, що союзники мають допомогти українцям у боротьбі проти Володимира Путіна, оскільки якщо РФ досягне успіху на передовій — збройні конфлікти можуть розпочатися в інших європейських країнах.

Крім того, 26 травня журналісти Bloomberg повідомили, що Нідерланди висловили готовність передати Україні F-16 після навчання пілотів. За інформацією видання, останніми тижнями уряд Нідерландів був ініціатором переговорів з офіційними особами в США, з метою підштовхнути адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло на постачання літаків.