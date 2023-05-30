Запобігти блекаутам: в Україні розповіли, які електростанції не можуть знищити росіяни

За словами чиновників, ракети ЗС РФ не можуть зашкодити вітряній електростанції настільки сильно, щоб повністю вивести її з ладу. Так, вітряки знаходяться на великій відстані один від одного.

За 15 місяців війни Росія запустила незліченну кількість ракет та безпліотників, щоб знищити енергетичну інфраструктуру України. Проте найскладніше окупантам знищити вітряні електростанції. Про це пише видання The New York Times із посиланням на свої джерела серед українських чиновників.

Так, як приклад журналісти навели нову Тілігульську ВЕС у Миколаївській області. Повідомляється, що має вирішальну перевагу перед іншими енергетичними об'єктами в країні.

Видання пише, що одна ракета може пошкодити електростанцію досить сильно, щоб вивести її з ладу. Однак зробити те саме з ВЕС не вийде, оскільки вітряки знаходяться далеко один від одного. Щоб їх пошкодити, потрібно використовувати одночасно десятки ракет. Вітроелектростанцію можна тимчасово вивести з ладу, пошкодивши трансформаторну підстанцію або лінії електропередач, але ремонтувати їх набагато простіше, ніж електростанції інших видів.

Як розповів виконавчий директор ДПЕК Максим Тимченко, це найбезпечніша форма отримання енергії.

За словами журналістів, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, потреба у нових джерелах влади стала гострою. Так, ЗС РФ вели обстріл енергійної інфраструктури, а також захопили Запорізьку атомну електростанцію.

Аналітики в галузі енергетики та економіки кажуть, що більшу частину довгоочікуваного зеленого переходу доведеться відкласти доти, доки не розпочнеться реконструкція та не повернуться іноземні інвестиції, і це може залежати від успіху України на полі бою.

Нагадаємо, що на початку травня у ЗСУ заявили, що РФ змінила не лише тактику обстрілів, а й пріоритети. Попередній план окупантів щодо "блекауту" в Україні провалився, проте вони продовжать терор за допомогою зброї, яка в них залишилася.

Також 22 травня в "Енергоатомі" заявили, що війська РФ поставили Запорізьку АЕС на межу світової катастрофи. За даними держкомпанії, всі дизель-генератори АЕС увімкнулися в автоматичному режимі, а запасу палива залишилося на десять діб. Зворотний відлік розпочався.