У ПС ЗСУ вважають, що РФ змінила не лише тактику обстрілів, а й пріоритети (відео)

Попередній план окупантів щодо "блекауту" в Україні провалився, проте вони продовжать терор за допомогою зброї, яка в них залишилася.

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Російські окупанти протягом осені та зими регулярно обстрілювали територію України величезною кількістю ракет. Зараз же, мабуть, вони вирішили змінити тактику та пріоритетні цілі для ураження. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 2 травня.

За словами Ігната, супротивник постійно намагається змінити тактику обстрілів. Пов'язано це із завданнями, які він ставить собі.

Наприклад, восени та взимку росіяни використовували масовані ракетні обстріли для того, щоб пошкодити об'єкти паливно-енергетичного сектора. Восени це відбувалося щотижня, а взимку ще й збільшували їхню кількість.

Навесні можна зробити висновки про те, що план провалився, — російські окупанти не змогли досягти бажаного результату, й Україна не була повноцінно в "блекауті".

Юрій Ігнат водночас зазначив, що тепер Росія не має засобiв для того, щоб продовжувати обстрілювати мирні міста величезною кількістю крилатих керованих далекобійних ракет. Але небезпека від цього не зникла — вони застосовуватимуть зброю, що залишилася, по найбільш пріоритетних цілях.

"Такими пріоритетами зрозуміло, що залишається і західне озброєння, яке нам надають партнери. І не треба списувати з рахунків об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору, від цього залежить все життя в державі, забезпечення Збройних сил. Ворог це робитиме", — сказав речник.

Нагадаємо, 29 квітня Юрій Ігнат повідомляв, що Україна потребує захисту неба у винищувачах F-16, і систем ППО Patriot для цього недостатньо. Авіація допоможе значно розширити радіус роботи в повітряному просторі й тим самим збивати більше ворожих ракет.

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