"Ворог знає": у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому не можна оприлюднювати уламки ракет

За допомогою уламків, за словами спікера Юрія Ігната, окупанти не лише можуть встановити позиції ППО, але й розпочати пропагандистську кампанію.

Оприлюднення у соціальних мережах та медіа уламків ракет може нашкодити українським силам протиповітряної оборони та допомагає РФ визначити, яким типом озброєння українські захисники відпрацювали по ворожих повітряних цілях. Про це в ефірі "Радіо Свобода" 29 травня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Patriot чи ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що світлини уламків ракет Росія також може використовувати для своєї пропаганди, показуючи, що нібито ППО із ЗРК відпрацювали по своїх же житлових кварталах та жителях.

Нагадаємо, що 29 травня у Повітряних силах розповіли, як і чим ЗС РФ атакували Київ. Попередньо, були застосовані "Іскандери" та ракети С-300 і С-400, які теж можуть летіти по балістичній траєкторії.

Раніше повідомлялося, що 29 травня військовий НГУ знищив із ПЗРК "Голка-1" російську ракету, яка летіла на Київ. 20-річний військовий зробив свій другий результативний постріл. Цього разу було важче захопити ціль, оскільки було досить темно. Таким чином, боєць НГУ повторив власне досягнення — раніше він вже збивав російську ракету Х-55, якою ЗС РФ намагалися атакувати Київ.