"До чорта домовленості": Скабєєва влаштувала істерику через обстріл Бєлгородської області (відео)

Пропагандистка під час програми "60 хвилин" заявила, що зараз війна йде нібито на знищення Російської Федерації, а тому жодних домовленостей із Заходом не може бути.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва емоційно відреагувала на вибухи у Шебекіно Бєлгородської області. Про це заявили на 24 каналі.

Так, один із гостей на програмі "60 хвилин" розповів про те, що є якісь "домовленості" про невикористання всіх видів озброєнь між країнами, що воюють один з одним. Великобританія передає Україні ракети Storm Shadow, які можуть уражати цілі на відстані 290 кілометрів. Однак Сполучене Королівство має аналогічні ракети дальністю 1500 кілометрів. Річ у тому, що Лондон дотримується договору про невикористання зброї.

"Будь-яка сторона, маючи можливості застосування всього спектру зброї, не застосовує її", — сказав гість.

Саме це твердження вивело Ольгу Скабєєву із себе. Вона заявила, що країни Заходу не дотримуються жодних домовленостей. Так, нібито велика різниця між тим, що заявляється, і тим, що робиться. Як приклад вона навела удари по Шебекіно та атаку безпілотників на Кремль.

"Немає жодних договорів! Ніхто нічого не дотримується", — зазначила Скабєєва.

Гість заперечив, заявивши, що обстріл того ж таки Шебекіно може бути відповіддю на удари ЗС РФ ракетами та дронами-камікадзе по території України.

"Війна на знищення Російської Федерації. Немає домовленостей. До чорта домовленості!" — сказала Скабєєва.

Пропагандистка заявила, що їй незрозуміло, чому РФ не ліквідувала президента України Володимира Зеленського.

Скабеєва відмовляється від домовленостей (дивитися 01:50)

Нагадаємо, що 29 травня російські ЗМІ повідомили, що Бєлгородська область зазнала масованого обстрілу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. В результаті на деяких об'єктах виникла пожежа. Також відомо про чотирьох постраждалих.

Крім того, 3 травня в Москві заявили, що вночі два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. Відео із пожежею на даху однієї з будівель з'явилося того ж дня в Telegram-каналах.