"До чорта домовленості": Скабєєва влаштувала істерику через обстріл Бєлгородської області (відео)
Пропагандистка під час програми "60 хвилин" заявила, що зараз війна йде нібито на знищення Російської Федерації, а тому жодних домовленостей із Заходом не може бути.
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва емоційно відреагувала на вибухи у Шебекіно Бєлгородської області. Про це заявили на 24 каналі.
Так, один із гостей на програмі "60 хвилин" розповів про те, що є якісь "домовленості" про невикористання всіх видів озброєнь між країнами, що воюють один з одним. Великобританія передає Україні ракети Storm Shadow, які можуть уражати цілі на відстані 290 кілометрів. Однак Сполучене Королівство має аналогічні ракети дальністю 1500 кілометрів. Річ у тому, що Лондон дотримується договору про невикористання зброї.
"Будь-яка сторона, маючи можливості застосування всього спектру зброї, не застосовує її", — сказав гість.
Саме це твердження вивело Ольгу Скабєєву із себе. Вона заявила, що країни Заходу не дотримуються жодних домовленостей. Так, нібито велика різниця між тим, що заявляється, і тим, що робиться. Як приклад вона навела удари по Шебекіно та атаку безпілотників на Кремль.
"Немає жодних договорів! Ніхто нічого не дотримується", — зазначила Скабєєва.
Гість заперечив, заявивши, що обстріл того ж таки Шебекіно може бути відповіддю на удари ЗС РФ ракетами та дронами-камікадзе по території України.
"Війна на знищення Російської Федерації. Немає домовленостей. До чорта домовленості!" — сказала Скабєєва.
Пропагандистка заявила, що їй незрозуміло, чому РФ не ліквідувала президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що 29 травня російські ЗМІ повідомили, що Бєлгородська область зазнала масованого обстрілу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. В результаті на деяких об'єктах виникла пожежа. Також відомо про чотирьох постраждалих.
Крім того, 3 травня в Москві заявили, що вночі два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. Відео із пожежею на даху однієї з будівель з'явилося того ж дня в Telegram-каналах.